Feirante capota o carro a caminho do trabalho em Bonito

Uma motorista ficou ferida na manhã de sábado (20) após capotar o carro que dirigia, um HB20, na rotatória de acesso à Gruta do Lago Azul, em Bonito.
A vítima, identificada como agricultora e feirante da região, seguia para a cidade a trabalho, onde participaria da feira local.
Apesar dos danos consideráveis no veículo, populares relataram que a condutora saiu consciente do acidente e foi levada ao hospital de Bonito, onde recebeu atendimento médico.
O trecho da rodovia está em obras e conta com placas de sinalização para orientar os motoristas, segundo informações do portal B1 Notícias.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mulher morre e motociclista fica ferido em acidente na BR-163, em Coxim
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Briga por capinha de celular termina com cliente agredida por empresária em Campo Grande
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido ao ser agredido com corrente de portão no Lageado
Polícia
Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã
Polícia
Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
Polícia