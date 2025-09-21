Feirante capota o carro a caminho do trabalho em Bonito

Uma motorista ficou ferida na manhã de sábado (20) após capotar o carro que dirigia, um HB20, na rotatória de acesso à Gruta do Lago Azul, em Bonito.

A vítima, identificada como agricultora e feirante da região, seguia para a cidade a trabalho, onde participaria da feira local.

Apesar dos danos consideráveis no veículo, populares relataram que a condutora saiu consciente do acidente e foi levada ao hospital de Bonito, onde recebeu atendimento médico.

O trecho da rodovia está em obras e conta com placas de sinalização para orientar os motoristas, segundo informações do portal B1 Notícias.

