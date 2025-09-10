Menu
Polícia

Flávio Dino aciona PF após ameaças recebidas por voto no STF

Segundo o ministro, as ameaças se intensificaram depois que ele se manifestou no processo a favor da condenação dos réus

10 setembro 2025 - 19h11Brenda Assis
Ministro do STF, Flávio DinoMinistro do STF, Flávio Dino   (Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino protocolou nesta quarta-feira (10) uma representação junto à Polícia Federal em razão das ameaças recebidas após seu voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados, acusados de tentar impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

No documento, Dino anexou uma série de prints de postagens em redes sociais com xingamentos, incitações a ataques contra ministros e familiares, além de mensagens que estimulam a destruição do prédio do STF. O magistrado destacou que tais manifestações podem configurar crimes de coação no curso do processo.

Segundo o ministro, as ameaças se intensificaram depois que ele se manifestou no processo a favor da condenação dos réus.

“Imediatamente após o voto que proferi, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a minha vida e integridade física, veiculadas via internet”, afirmou.

Dino alertou ainda para o risco de que discursos distorcidos sobre decisões judiciais possam estimular novas ações violentas, lembrando episódios anteriores, como os ataques ao prédio do Supremo com uso de explosivos. “Lembro que tais fatos, além da relevância em si, podem deflagrar outros eventos violentos contra pessoas e o patrimônio público”, escreveu.

