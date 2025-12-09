Foragido por homicídio em Brasilândia, jovem é preso em Ribas do Rio Pardo

Jovem, de 19 anos, foragido pelo crime de homicídio cometido em Brasilândia, foi preso durante a manhã desta terça-feira, dia 9, em Ribas do Rio Pardo.
A Polícia Civil não divulgou detalhes a respeito do crime cometido, apenas informando que o caso aconteceu em Brasilândia e havia um mandado de prisão preventiva.
O indivíduo foi localizado na zona rural do município, onde as equipes realizaram diligências e efetuaram a abordagem, dando fiel cumprimento à ordem judicial.
Após a prisão, o condenado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Polícia
Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande
Polícia
DNA comprova que padrasto estuprou e engravidou enteada de 12 anos em Caarapó
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Polícia
Casal sofre acidente voltando para casa após comprar caminhonete
Polícia
Homem é preso ao tentar furtar salsicha e carne em mercado de Paranaiba
Polícia
Adolescente de 16 anos é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em aldeia
Polícia
Jovem morto a tiros em São Gabriel tinha 21 anos e passagens por furto e roubo
Polícia
Mulher é presa após surtar e invadir a casa do vizinho no Nova Lima
Polícia