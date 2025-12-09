Foragido por homicídio em Brasilândia, jovem é preso em Ribas do Rio Pardo

Jovem, de 19 anos, foragido pelo crime de homicídio cometido em Brasilândia, foi preso durante a manhã desta terça-feira, dia 9, em Ribas do Rio Pardo.

A Polícia Civil não divulgou detalhes a respeito do crime cometido, apenas informando que o caso aconteceu em Brasilândia e havia um mandado de prisão preventiva.

O indivíduo foi localizado na zona rural do município, onde as equipes realizaram diligências e efetuaram a abordagem, dando fiel cumprimento à ordem judicial.

Após a prisão, o condenado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

