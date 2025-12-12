Funcionário de lava-jato é assassinado com 9 tiros em Ponta Porã

Wellington Silveira Antunes Faria, de 25 anos, foi assassinado a tiros em um lava-jato, na manhã desta sexta-feira, dia 12, no Jardim Altos da Glória, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava em liberdade condicional e as informações apontam que ele tinha passagem por tráfico de drogas e violência doméstica. No momento do crime, Faria estaria sozinho no lava-jato.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas teriam visto os atiradores em uma motocicleta estrangeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, contudo, ao chegar pelo local, o indivíduo já não apresentava mais sinais vitais. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

No estabelecimento, foram encontradas 9 cápsulas de pistola 9 milímetros e a perícia detalhou que os nove tiros atingiram Wellington.

O caso foi registrado como homicídio simples.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também