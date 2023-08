Funcionário de Parque Hotel desaparece durante pescaria e mobiliza bombeiros

O morador de Anastácio, Douglas Aparecido de Almeida, 26 anos, despareceu na noite de quinta-feira (24), enquanto pescava na região do Passo do Lontra, localizado á margem do Rio Miranda, a 185 quilômetros de Aquidauana.

Ao Jomal A Princesinha News, a esposa de Douglas, Aline Ribeiro, relatou que o marido foi visto pela última vez por volta das 23h do dia do desaparecimento. "Viemos trabalhar aqui e ele é acostumado a pescar quase todo dia a noite", relatou a esposa bastante abalada.

Douglas e Aline, moram juntos na Chácara Santo Antônio em Anastácio, cidade vizinha de Aquidauana, eles tem dois filhos pequenos, um de 2 anos e outro de 4 anos.

Aline informou que só foi encontrado o material de pesca do homem, próximo a cadeira onde ele possivelmente estava sentado. Ela notificou a delegacia sobre o desaparecimento.

Equipe de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá realizou durante a sexta-feira (25), buscas por Douglas que é funcionário de um parque hotel localizado na região do Passo do Lontra, mas devido a dificuldade na visualizacão no periodo da noite, os militares retomam as buscas logo pela

manhã neste sábado (26).



Douglas estava vestindo um short vermelho, camisa azul e chinelo escuro. Qualquer informação sobre o paradeiro de Douglas, entre em contato com os telefones: (67) 9 9908-5862 (Esposa- Aline Ribeiro Nimbú). 190 -( Polícia Militar) ou 193- (Corpo de Bombeiros).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também