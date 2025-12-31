Menu
Guarda impede furto de escola e atira contra ladrão no Jardim Canguru

Criminoso foi baleado em um dos pés e preso ao tentar fugir pulando o muro

31 dezembro 2025 - 14h23
Escola onde quase aconteceu o furtoEscola onde quase aconteceu o furto  

Tiago da Silva Flores, de 35 anos, foi preso em flagrante ao tentar furtar a Escola Municipal Arlene Marques, na madrugada desta quarta-feira, dia 31, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Ele ainda chegou a partir para cima de um guarda municipal, que precisou efetuar disparos contra ele, atingindo o pé, que ajudou a impossibilitar a fuga.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta das 4h30, quando um guarda pediu auxílio de outra viatura, devido a um barulho no interior da escola.

Durante a ronda no interior da unidade, foi avistado o suspeito trajando short e sem camisa. Foi dada ordem de abordagem, mas ignorada, tendo o ladrão corrido em direção ao muro da unidade, portando uma faca serrilhada em uma das mãos.

Devido ao suspeito não obedecer as ordens de abordagem, foi realizado um disparo de espingarda calibre 12, com munição de elastômero.

Ainda conforme o registro, o ladrão entrou em uma das salas da unidade e ao ser avistado, atentou contra o guarda municipal, que efetuou um disparo de pistola calibre .40, com a finalidade de cessar a injusta agressão, mas sem acertar o ladrão. O indivíduo continuou avançando em sua direção, sendo então realizados mais dois disparos, dos quais um atingiu o pé direito do agressor.

Na tentativa de escapar pelo muro, ele foi detido pela equipe que estava do lado de fora. Ele foi detido e encaminhado para a unidade de saúde, onde foi transferido para a Santa Casa, onde permanece sob custódia.

O caso foi registrado como furto, resistência, desobediência e lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado.

