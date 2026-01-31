Hilux de mais de R$ 300 mil, fruto de estelionato, é recuperada pela Polícia Civil

A Polícia Civil recuperou uma caminhonete Toyota Hilux, avaliada em mais de R$ 300 mil, que havia sido subtraída por meio de estelionato em Campo Grande. O veículo foi localizado em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, após trabalho integrado com o BOPE/MS e o BPFRON/PR.

Segundo a investigação, a vítima deixou a caminhonete, ano 2023/2024, em uma garagem após ser informada de que já havia um comprador interessado. Foi firmado contrato com pagamento inicial de 10% do valor, mas o restante não foi quitado no prazo combinado.

Após o registro da ocorrência na Depac/Cepol, as diligências apontaram que o veículo estava fora do Estado. A caminhonete foi localizada em uma garagem de compra e venda de automóveis, apreendida e colocada à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que o caso está relacionado a investigações sobre estelionatos praticados por organização criminosa e que as apurações continuam.

