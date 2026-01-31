Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Hilux de mais de R$ 300 mil, fruto de estelionato, é recuperada pela Polícia Civil

Veículo foi localizado no Paraná após ação integrada com BOPE/MS e BPFRON/PR

31 janeiro 2026 - 17h10Taynara Menezes

A Polícia Civil recuperou uma caminhonete Toyota Hilux, avaliada em mais de R$ 300 mil, que havia sido subtraída por meio de estelionato em Campo Grande. O veículo foi localizado em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, após trabalho integrado com o BOPE/MS e o BPFRON/PR.

Segundo a investigação, a vítima deixou a caminhonete, ano 2023/2024, em uma garagem após ser informada de que já havia um comprador interessado. Foi firmado contrato com pagamento inicial de 10% do valor, mas o restante não foi quitado no prazo combinado.

Após o registro da ocorrência na Depac/Cepol, as diligências apontaram que o veículo estava fora do Estado. A caminhonete foi localizada em uma garagem de compra e venda de automóveis, apreendida e colocada à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que o caso está relacionado a investigações sobre estelionatos praticados por organização criminosa e que as apurações continuam.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é preso por suspeita de abusar de cadela no bairro Lageado
Militar do Corpo de Bombeiros sofre perseguição da ex-mulher
Polícia
Sargento dos Bombeiros é perseguido pela ex-mulher e recebe 100 ligações em um dia em MS
Homem foi morto a tiros
Polícia
Homem é assassinado com tiros nas costas por pistoleiro em Dourados
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Condenado por estupro em SP é preso em Três Lagoas
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é agredido após não responder estranho no centro de Campo Grande
Cocaína apreendida
Polícia
Motorista de caminhão é preso com 50 quilos de cocaína em Bataguassu
Depac Centro
Polícia
Homem é agredido por motorista de BMW durante briga no trânsito de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Pai é preso em flagrante por maus-tratos contra filhos em Campo Grande
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias