Polícia

Homem acerta mãe com golpes de foice em aldeia de Caarapó

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade

28 outubro 2025 - 18h24
Ele estava armado com um facão quando cometeu o crime depois de chegar no imóvel fora de controle

Uma mulher indígena de 52 anos foi atacada pelo próprio filho, de 31 anos, na tarde desta segunda-feira (27), dentro de sua residência em uma aldeia de Caarapó, no sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima preparava o almoço quando o homem entrou na cozinha portando uma foice e avançou contra ela sem motivo aparente. Durante a tentativa de fuga, a mulher caiu e sofreu um corte profundo na mão ao tentar se defender. O agressor ainda desferiu chutes na cintura e nas costas da mãe antes de fugir do local.

A chefia da aldeia acionou a polícia, que se deslocou até a comunidade com o apoio da liderança local. O homem foi localizado e preso em flagrante.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Caarapó, onde recebeu atendimento médico. Segundo boletim hospitalar, ela está estável e fora de risco.

Informações preliminares apontam que o agressor sofre de transtornos mentais, mas se recusa a realizar tratamento ou tomar medicação.

