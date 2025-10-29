Menu
Polícia

Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas

A menor foi atingida na região do joelho, não correndo risco de morte

29 outubro 2025 - 18h24Brenda Assis

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (29) em Três Lagoas, acusado de tentar matar a ex-companheira e de ferir a filha de 7 anos durante o ataque. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu durante a madrugada, em frente a uma conveniência. O suspeito atirou duas vezes contra a mulher, que conseguiu escapar ilesa. Um dos disparos, no entanto, atingiu a filha do casal, acertando-a acima do joelho direito.

Após o ataque, o homem fugiu e passou a noite foragido. Pela manhã, durante as buscas, os investigadores o localizaram. Ao tentar fugir de motocicleta, o suspeito bateu em uma viatura descaracterizada da DAM e foi preso.

Com ele, os policiais encontraram três munições, sendo duas de calibre .38 e uma de 9mm.

A menina foi levada ao hospital e não corre risco de vida. Já o homem foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde segue preso à disposição da Justiça.

O caso segue em apuração e deve ser enquadrado como tentativa de feminicídio e porte irregular de arma de fogo.

