Polícia

Homem briga com empresa e pede dinheiro de volta ao atrasar pagamento de terreno

Ele ameaçou tacar fogo na incorporadora caso os R$ 10 mil que estava pedindo não fossem devolvidos; caso aconteceu em Dourados

19 setembro 2025 - 18h51Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Um homem, que não teve o nome divulgado, invadiu uma incorporadora e ameaçou uma funcionária durante a manhã desta sexta-feira (19), na cidade de Dourados.

Conforme o registro policial, a vítima contou que não conhece o homem. No entanto, ele estava exigindo a devolução de um pagamento referente a um lote. Durante as ameaças, ele disse que iria coloca fogo na empresa caso não recebesse o valor de R$ 10 mil.

Ao verificar os arquivos da empresa, a equipe constatou que o autor havia adquirido um lote junto à incorporadora, mas que havia inadimplência no pagamento, o que teria motivado o desentendimento. 

O caso foi registrado como ameaça na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

