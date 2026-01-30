Homem é agredido após não responder estranho no centro de Campo Grande

Um homem, de 49 anos, foi agredido durante a quinta-feira (29) no Centro de Campo Grande.

Segundo o relato da vítima à polícia, a agressão ocorreu por volta das 14h55, na Rua Pedro Celestino, esquina com a Avenida Afonso Pena. Ele contou que foi abordado por um homem de 48 anos, que tentou iniciar uma conversa. Como a vítima não deu atenção, o suspeito teria se exaltado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem desferiu um soco na cabeça da vítima e a empurrou, fazendo com que ela caísse no chão. Com a queda, o homem de 49 anos sofreu escoriações no cotovelo e no joelho.

Após as agressões, o suspeito ainda teria ameaçado a vítima, dizendo: “se eu te pegar na rua, você vai ver”.

O homem procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

