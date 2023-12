Homem é atropelado pelo ex da atual namorada no Nova Lima

Durante a madrugada desta segunda-feira (25), um homem, de 41 anos, precisou ser socorrido por populares após ter sido atropelado pelo ex-companheiro de sua atual namorada. O caso aconteceu no bairro Nova Lima, em Campo Grande e a vítima foi encaminhada para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou a Polícia Militar que desmaiou em decorrência do acidente e acordou quando estava sendo atendido pela equipe médica da unidade de saúde.

Em relação ao fato, o homem explicou que parou em uma conveniência no bairro e por lá encontrou o ex-companheiro de sua atual namorada. Após sair do estabelecimento em sua motocicleta, ele foi perseguido e atropelado.

Populares é quem prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a unidade de saúde. A vítima, porém, não conseguiu lembrar as características do veículo, nem o nome da via em que aconteceu o atropelamento.

A vítima sofreu lesões na cabeça, braço direito e diversas escoriações pelo corpo e ficou internado na unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também