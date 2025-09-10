Menu
Polícia

Homem é baleado na perna ao atacar policial com pedras em Corumbá

Ele havia acabado de sair da prisão e estava com 'ódio de policiais'

10 setembro 2025 - 18h43Brenda Assis

Homem de 28 anos foi baleado na perna após tentar agredir um investigador da Polícia Civil com pedradas durante uma diligência no bairro Maria Leite, em Corumbá. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o agente público estava intimando a testemunha deum processo, quando observou um cachorro debilitado próximo à residência. Ele então passou a falar com os moradores para tentar identificar o responsável pelo animal.

Nesse momento, um homem saiu da casa. O investigador percebeu que algumas pessoas presentes usavam tornozeleira eletrônica e questionou o motivo. “A gente é 157, senhor. Esse meu irmão saiu da cadeia por causa de roubo e tá com raiva de polícia”, disse uma das pessoas.

Ainda segundo o registro policial, a intimação que estava sendo entregue era para uma mulher prestar depoimento em um processo no qual outro parente figura como acusado de homicídio.

Em seguida, o homem passou a proferir ofensas contra o policial civil, pegou uma pedra e, ao gritar ‘vai morrer’, arremessou em direção à cabeça do investigador, que estava de costas. A pedra não o atingiu, mas o agressor se armou novamente com outra pedra e avançou contra o policial, dizendo: ‘agora você toma’.

Diante da ameaça, o investigador fez um disparo de advertência, que não conteve o agressor. Ele, então, realizou um segundo disparo, atingindo a perna do indivíduo.

Outro policial, que chegou para dar apoio, utilizou técnica pré-hospitalar e aplicou um torniquete no local do ferimento até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem foi então encaminhado ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico especializado. O caso acabou sendo registrado na 1ª Delegacia de Polícia, e será investigado.

