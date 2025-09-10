Homem é baleado na perna ao atacar policial com pedras em Corumbá

Homem de 28 anos foi baleado na perna após tentar agredir um investigador da Polícia Civil com pedradas durante uma diligência no bairro Maria Leite, em Corumbá. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o agente público estava intimando a testemunha deum processo, quando observou um cachorro debilitado próximo à residência. Ele então passou a falar com os moradores para tentar identificar o responsável pelo animal.

Nesse momento, um homem saiu da casa. O investigador percebeu que algumas pessoas presentes usavam tornozeleira eletrônica e questionou o motivo. “A gente é 157, senhor. Esse meu irmão saiu da cadeia por causa de roubo e tá com raiva de polícia”, disse uma das pessoas.

Ainda segundo o registro policial, a intimação que estava sendo entregue era para uma mulher prestar depoimento em um processo no qual outro parente figura como acusado de homicídio.

Em seguida, o homem passou a proferir ofensas contra o policial civil, pegou uma pedra e, ao gritar ‘vai morrer’, arremessou em direção à cabeça do investigador, que estava de costas. A pedra não o atingiu, mas o agressor se armou novamente com outra pedra e avançou contra o policial, dizendo: ‘agora você toma’.

Diante da ameaça, o investigador fez um disparo de advertência, que não conteve o agressor. Ele, então, realizou um segundo disparo, atingindo a perna do indivíduo.

Outro policial, que chegou para dar apoio, utilizou técnica pré-hospitalar e aplicou um torniquete no local do ferimento até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem foi então encaminhado ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico especializado. O caso acabou sendo registrado na 1ª Delegacia de Polícia, e será investigado.

