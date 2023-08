Homem é encontrado morto com tiro no peito no Coophavila II

O corpo de Roque Henrique Barbosa da Silva de 36 anos foi encontrado na noite dessa sexta-feira (25), na rua Beira Mar, no bairro Tarumã em Campo Grande.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao local primeiro e encontrou a vítima já sem os sinais vitais, apresentando sangramento no tórax, e, na inspeção foi observado orifício de entrada de projétil no peito da vítima, sendo constado óbito às 23h30min.

A Polícia Militar foi acionada e fez a preservação do local até a chegada de uma testemunha que reconheceu a vítima como primo. Ainda conforme populares, dois homens em uma motocicleta abordaram Roque, sendo que um dos ocupantes realizou disparos contra a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso que foi registrado como homicídio simples e busca imagens do momento do crime.



