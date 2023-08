Homem é perseguido por pulares e preso por furto em Dourados

Agentes da Guarda Municipal de Dourados prenderam na sexta-feira (25), um rapaz, identificado como Jhonatan Patrick, nas imediações do bairro Vila Industrial, suspeito do furto de uma bicicleta.

Segundo apuração do Dourados News, por volta das 13h30 uma jovem de 25 anos deixou sua bicicleta em frente ao restaurante em que trabalha, na Avenida Marcelino Pires, e pouco tempo depois, percebeu o furto.

O suspeito foi identificado e perseguido por populares pela avenida e próximo ao mercado Atacadão, onde abandonou a bicicleta e fugiu a pé. A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu prender o indivíduo identificado como Jhonatan Patrick.

Ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, onde foi autuado pela prática de furto.



