Homem é preso ao dar socos na namorada durante tentativa de estupro em Costa Rica

Uma jovem, de 26 anos, apanhou do namorado, de 37 anos, durante uma tentativa de estupro na casa em que mora na Rua Ozorio Lemos da Silva, localizada na região central de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando o namorado tentou forçar uma relação sexual. Para isso, ele deu socos no rosto da jovem, que conseguiu se soltar e chamou a Polícia Militar.

Como não havia fugido do local, o rapaz acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

