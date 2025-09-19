Menu
Polícia

Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná

Os abusos começaram quando a menina tinha apenas 7 anos, sendo obrigada a se casar com o suspeito quando completou 16 anos

19 setembro 2025 - 18h24

Um homem, de 51 anos, foi preso suspeito de manter a enteada em cárcere privado durante 22 anos, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A vítima conseguiu fugir e buscar ajuda na Delegacia de Polícia do município na última terça-feira (16).

De acordo com as informações da Polícia Civil do Paraná, divulgadas pelo G1, os abusos começaram quando a menina tinha apenas 7 anos de idade. Aos 16, ela teria sido forçada a se casar com o padrasto após engravidar.

Durante mais de duas décadas, a mulher foi submetida a agressões físicas e psicológicas, monitoramento constante por câmeras instaladas na residência e controle rígido do celular e dos deslocamentos. Segundo o delegado Eduardo Kruger, além do cárcere, o suspeito também obrigava a vítima a manter relações com outros homens, atos que eram gravados em vídeo.

“A prisão aconteceu após a vítima conseguir fugir, alegando que iria a um posto de saúde, e então procurou a delegacia. Durante o registro da ocorrência, recebeu ameaças do agressor por telefone e mensagens de áudio”, relatou o delegado.

Diante do flagrante de perseguição, policiais se deslocaram até a casa do suspeito. Ele tentou se esconder, mas foi localizado e preso. No imóvel, foram apreendidas câmeras utilizadas para vigilância e vídeos dos abusos armazenados no celular dele.

A mulher e os filhos foram encaminhados a um local seguro e aguardam a análise das medidas protetivas de urgência. Já o homem foi levado ao sistema penitenciário, onde deve responder por crimes de estupro, cárcere privado e perseguição.

A PCPR reforça que denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). 

