Homem é preso em casa após atirar contra motoentregador no Oscar Salazar

A Polícia Militar atendeu na noite de ontem (25), uma chamada de tentativa de homicídio, onde um motoentregador foi alvo de disparos na Rua Rosa Maria Lopes Contos, no conjunto Oscar Salazar Moura.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Civil, o motoentregador acionou a PM e relatou que trabalha com entrega de lanches e quando passava pela rua Rosa Maria, um homem que estava em frente de casa tentou chutar sua motocicleta, mas não acertou e logo depois fez dois disparos de arma de fogo em sua direção.



Com base nas informações de onde fica a casa do suspeito, a Polícia Militar foi até o local e chamou o proprietário pelo portão, mas ele respondia que não ia abrir.

Foi feita uma entrada tática com uso de escudo balístico e o autor, identificado como José de 55 anos, foi encontrado na varanda com a esposa. Em revista na residência foi localizado um revólver calibre. 38 em cima de uma gaveta, na arma tinha cinco munições e outras sete estavam dentro da gaveta.

No entanto, apesar da arma estar em local bem aparente, José negou ter atirado contra o motoentregador e alegou que encontrou o armamento a cerca de 10 anos atrás em uma estrada próximo a cidade de Sidrolândia e que teria guardado para sua proteção.



O autor recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde irá responder por homicídio simples na forma tentada e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



