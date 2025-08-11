Homem é preso por agredir e manter esposa grávida em cárcere em fazenda de MS

Homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia Civil de Porto Murtinho ao ser acusado de manter a esposa, grávida de nove semanas, em cárcere privado, além de submetê-la a ameaças constantes e agressões físicas.

Conforme as informações policiais, a vítima, de 25 anos, contou as autoridades que vinha sofrendo violência desde maio, mas a situação se agravou após a mudança para uma fazenda onde o suspeito trabalhava, localizada a cerca de 60 km do município.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que indicava que a mulher estava sendo mantida contra a vontade na propriedade rural. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a casa trancada, mas foram atendidos pela vítima, que estava sozinha. Visivelmente abalada, ela contou que o companheiro a trancava diariamente, impedindo que saísse ou mantivesse contato com familiares.

Ela ainda contou que as ameaças eram feitas com uma faca, incluindo promessas de morte contra ela e os filhos do casal, que moram em outra cidade. Ela descreveu ainda episódios de enforcamento, agressões com a cabeça batendo contra a parede, tentativas de esfaqueamento e destruição do celular.

No dia 4 de agosto, durante uma consulta de pré-natal, a vítima relatou ter se sentido intimidada pelo olhar fixo do marido, que a acompanhou e não permitiu que conversasse sozinha com a equipe médica.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais retiraram a mulher da fazenda e acionaram o gerente do local, que localizou o homem no campo.

Ele foi preso em flagrante portando um facão com bainha e uma chaira, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, onde foi autuado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também