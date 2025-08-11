Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por agredir e manter esposa grávida em cárcere em fazenda de MS

No dia 4 de agosto, durante uma consulta de pré-natal, a vítima relatou ter se sentido intimidada pelo olhar fixo do marido, que a acompanhou e não permitiu que conversasse sozinha com a equipe médica

11 agosto 2025 - 20h11Brenda Assis

Homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia Civil de Porto Murtinho ao ser acusado de manter a esposa, grávida de nove semanas, em cárcere privado, além de submetê-la a ameaças constantes e agressões físicas.

Conforme as informações policiais, a vítima, de 25 anos, contou as autoridades que vinha sofrendo violência desde maio, mas a situação se agravou após a mudança para uma fazenda onde o suspeito trabalhava, localizada a cerca de 60 km do município.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que indicava que a mulher estava sendo mantida contra a vontade na propriedade rural. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a casa trancada, mas foram atendidos pela vítima, que estava sozinha. Visivelmente abalada, ela contou que o companheiro a trancava diariamente, impedindo que saísse ou mantivesse contato com familiares.

Ela ainda contou que as ameaças eram feitas com uma faca, incluindo promessas de morte contra ela e os filhos do casal, que moram em outra cidade. Ela descreveu ainda episódios de enforcamento, agressões com a cabeça batendo contra a parede, tentativas de esfaqueamento e destruição do celular.

No dia 4 de agosto, durante uma consulta de pré-natal, a vítima relatou ter se sentido intimidada pelo olhar fixo do marido, que a acompanhou e não permitiu que conversasse sozinha com a equipe médica.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais retiraram a mulher da fazenda e acionaram o gerente do local, que localizou o homem no campo.

Ele foi preso em flagrante portando um facão com bainha e uma chaira, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, onde foi autuado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Dourados
Polícia
Adolescente de 13 anos é estuprada pelo padrasto durante a madrugada em Dourados
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre após sofrer acidente em rodovia de Paranhos
Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí
Polícia
Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí
A vítima foi encontrada sem vida em uma área de mata
Polícia
Mulher encontrada morta com sinais de tortura em Corumbá é identificada pela família
A vítima está sendo procurada pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é levado pela correnteza ao boiar no Rio Verde
O rapaz estava internado em Campo Grande
Polícia
Jovem morre dias após sofrer acidente de moto em Cassilândia
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Criança de 8 anos é queimada com colher quente após comer doce da mãe em Campo Grande
O caso aconteceu na semana passada
Polícia
JD1TV: Brasileiro matou paraguaia com golpe de mata-leão às margens do Rio Apa na fronteira
Ela descobriu os fatos após parar de receber o salário do serviço
Polícia
Vivo ou morto? Campo-grandense é dada como morta pela Receita Federal e perde acesso a salário
Ilustrativa
Polícia
Jovem impede assassinato do primo, mas acaba baleado em Ladário

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'