Homem é preso por extorquir mãe e ameaçar avó de 103 anos

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por extorsão e violência psicológica. Ele teria intimidado sua mãe, de 73 anos, e sua avó, uma idosa de 103 anos, para que elas lhe dessem dinheiro.

A ação aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (2), na Vila Setti, em Jacarezinho, no Norte do Paraná. Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, o homem havia chegado em estado alterado na residência e passou a gritar com as mulheres.

“De acordo com o registro oficial, o autor passou a gritar e exigir dinheiro, perturbando o sossego de sua mãe e de sua avó, que tem 103 anos e se encontra bastante debilitada pela idade avançada. Ao ser questionado por um familiar sobre seu comportamento, o agressor proferiu ameaças diretas, afirmando que desferiria golpes de faca contra o parente”, detalhou Tristão Antonio Borborema de Carvalho, delegado da PCPR.

Diante do risco à integridade física das idosas, a equipe policial foi acionada. O homem foi encontrado no local e aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado à delegacia da PCPR para os procedimentos de polícia judiciária e posteriormente foi levado ao sistema penitenciário.

