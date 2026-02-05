Menu
Polícia

Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser esfaqueado em Corumbá

A vítima detalhou que estava sendo ameaçado pelo suspeito há algum tempo

05 fevereiro 2026 - 14h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)

Um homem de 27 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar após ser atingido por uma facada na tarde de terça-feira (4), na Rua Cuiabá, no bairro Universitário, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou ao quartel acompanhada por familiares em busca de atendimento. O homem apresentava uma perfuração nas costas, na região do ombro esquerdo.

Ainda segundo os militares, ele estava consciente e orientado no momento do socorro, mas tinha sangramento no local do ferimento e sinais de sudorese. A equipe realizou os primeiros atendimentos no próprio quartel antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro Municipal.

Aos bombeiros, o homem contou que foi ferido por um desafeto, que já vinha fazendo ameaças anteriormente.

O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais.

