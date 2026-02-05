Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser esfaqueado em Corumbá

Um homem de 27 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar após ser atingido por uma facada na tarde de terça-feira (4), na Rua Cuiabá, no bairro Universitário, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou ao quartel acompanhada por familiares em busca de atendimento. O homem apresentava uma perfuração nas costas, na região do ombro esquerdo.

Ainda segundo os militares, ele estava consciente e orientado no momento do socorro, mas tinha sangramento no local do ferimento e sinais de sudorese. A equipe realizou os primeiros atendimentos no próprio quartel antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro Municipal.

Aos bombeiros, o homem contou que foi ferido por um desafeto, que já vinha fazendo ameaças anteriormente.

O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais.

