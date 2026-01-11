Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã

Um homem foragido da polícia foi morto durante o confronto na tarde da última sexta-feira (9), sendo que o corpo dele foi encontrado na manhã de ontem (10), em uma área de mata em Ponta Porã. Ele era procurado por tentativa de homicídio e tinha mandado de prisão temporária em aberto.

De acordo com a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado após informações sobre o paradeiro. A tentativa de abordagem ocorreu no bairro Flamboyant, quando ele deixava uma casa em uma motocicleta. Ao receber ordem de parada, fugiu e entrou em uma área de mata, onde passou a atirar contra os policiais.

Houve troca de tiros e o homem acabou sendo atingido. Por causa da vegetação fechada e do risco no local, equipes da Polícia Civil pediram apoio de outras forças de segurança e utilizaram um drone nas buscas.

Durante as diligências, a motocicleta usada pelo foragido foi encontrada na entrada da mata, com marcas de sangue. Horas depois, moradores avisaram sobre um corpo no local. Os policiais confirmaram a morte e localizaram a arma usada no confronto ao lado dele.

A perícia foi acionada e o caso seguiu para os procedimentos legais.

