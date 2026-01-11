Menu
Menu Busca domingo, 11 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã

O corpo foi encontrado na manhã seguinte em região de mata fechada

11 janeiro 2026 - 12h15Sarah Chaves, Ponta Porã News

Um homem foragido da polícia foi morto durante o confronto na tarde da última sexta-feira (9), sendo que o corpo dele foi encontrado na manhã de ontem (10), em uma área de mata em Ponta Porã. Ele era procurado por tentativa de homicídio e tinha mandado de prisão temporária em aberto.

De acordo com a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado após informações sobre o paradeiro. A tentativa de abordagem ocorreu no bairro Flamboyant, quando ele deixava uma casa em uma motocicleta. Ao receber ordem de parada, fugiu e entrou em uma área de mata, onde passou a atirar contra os policiais.

Houve troca de tiros e o homem acabou sendo atingido. Por causa da vegetação fechada e do risco no local, equipes da Polícia Civil pediram apoio de outras forças de segurança e utilizaram um drone nas buscas.

Durante as diligências, a motocicleta usada pelo foragido foi encontrada na entrada da mata, com marcas de sangue. Horas depois, moradores avisaram sobre um corpo no local. Os policiais confirmaram a morte e localizaram a arma usada no confronto ao lado dele.

A perícia foi acionada e o caso seguiu para os procedimentos legais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Polícia Militar de Rio Brilhante
Polícia
Agressor é preso após atacar esposa e filhos com faca em Rio Brilhante
Área dos Escoteiros do Clube Sesi
Polícia
Homem é baleado ao invadir e tentar atacar vigilante no Clube do Sesi
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
O motorista foi preso no local
Polícia
Caminhão é apreendido com quase 400kg de drogas em carga de borato em Corumbá
Imagem Ilustrativa
Polícia
Vizinhos 'saem no soco' após discussão por lixo no distrito de Anhanduí
Veículo ficou completamente destruído
Polícia
Vídeo: Carro com oito pessoas pega fogo após bater em muro na Avenida Cafezais
Barraco em que a vítima morava ficou destruido
Polícia
AGORA: Mulher é espancada, consegue fugir, mas tem casa incendiada pelo marido no Noroeste
Foto: Google Maps
Polícia
Golpe do falso advogado faz mulher perder R$ 10 mil em Paraíso das Águas
Foto: Ponta Porã News
Polícia
Motorista é preso após atropelamento que matou motociclista
Foto: FTN
Polícia
Militar aposentado é detido por ameaças contra a própria esposa

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino