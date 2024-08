Homem invade farmácia e ameaça funcionários para roubar latas de leite em Dourados

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a noite de segunda-feira (12), ao tentar roubar três latas de leite de uma farmácia e ameaçar funcionários na Avenida Marcelino Pires, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele estava armado com uma pedra grande na mão quando entrou no estabelecimento. No local, ele ameaçou funcionários dizendo: "Vou levar 3 latas de leite, vocês não vão me impedir, tem um carro lá fora me esperando".

Depois de pegar as latas, ele saiu do local, sendo seguido por duas funcionárias. Ao notar que sua fuga era acompanhada pelas mulheres, o autor jogou a pedra na direção delas, mas não teve sucesso em acertar alguém.

O plano deu errado quando populares, que viram a cena, correram para segurar o homem até a chegada da Polícia Militar.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como tentativa de roubo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também