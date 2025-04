Pitbull ataca e mata dona com mordidas no pescoço

Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, morreu ao ter a jugular dilacerada ao ser atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull. O caso aconteceu durante o domingo (13), em um condomínio em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O animal foi morto a pauladas pelos vizinhos da vítima.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo g1, os militares detalharam que ao chegar no local encontraram a vítima sem sinais vitais. Ela apresentava ferimentos graves na região do pescoço e grande perda de sangue.

A companheira da vítima pediu socorro. Raivoso, o animal tentou atacar outras pessoas, foi morto a pauladas e a facadas por populares para evitar novos ataques, inclusive a um bebê que estava na residência e não se feriu.

O corpo da vítima ficou sob custódia da PM-GO e foi encaminhado à Polícia Técnico-Científica.

Em relação à dinâmica do ataque, os policiais não conseguiram conversar com a companheira da vítima, que estava em estado de choque. Ela, todavia, foi arrolada com as qualificações necessárias para ser ouvida depois.

Sobre o cachorro, vizinhos relataram que a vítima pegou o cachorro “para criar” já adulto, estando com ele há cerca de um ano.

