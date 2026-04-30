Em nota, Rede MS anuncia morte de Ivan Paes Barbosa por infarto e informa sobre velório

A Rede MS Integração confirmou, em nota, a morte do empresário Ivan Paes Barbosa, aos 92 anos, ocorrida na tarde desta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro. Segundo o comunicado, a causa do óbito foi um infarto.
Fundador de um dos maiores grupos de comunicação de Mato Grosso do Sul, Ivan Paes Barbosa foi responsável pela criação da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, com atuação em rádio, televisão e plataformas digitais no estado.
A empresa destacou, em nota, o legado deixado pelo empresário e sua contribuição para o fortalecimento da comunicação regional. O grupo informou ainda que detalhes sobre o velório e o sepultamento serão divulgados em breve pela família.Reportar Erro
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