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Morre aos 92 anos Ivan Paes Barbosa, fundador de grupo de comunicação em MS

Empresário faleceu nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro; causa da morte não foi divulgada

30 abril 2026 - 16h54Taynara Menezes    atualizado em 30/04/2026 às 16h57

Morreu na tarde desta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, o empresário Ivan Paes Barbosa, fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, um dos principais grupos de comunicação regional de Mato Grosso do Sul. As circunstâncias da morte não foram divulgadas.

O empresário era considerado um legítimo sul-mato-grossense. Nasceu em Camapuã e foi registrado em Corguinho. Além da atuação na comunicação, também se destacou como produtor rural e pela participação em ações de filantropia.

Mesmo morando no Rio de Janeiro nos últimos anos, Ivan continuava acompanhando de perto as empresas do grupo, mantendo contato e orientando os filhos na condução dos negócios.

Ele deixa um legado marcante para a comunicação de MS. Sua trajetória foi fundamental para o fortalecimento do jornalismo regional, a valorização da cultura local e a integração entre os municípios por meio dos veículos de comunicação.

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