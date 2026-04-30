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Álbum da Copa do Mundo 2026 chega às bancas e movimenta torcedores na Capital

Lançamento oficial ocorre nesta quinta (30), com versões a partir de R$ 24,90; colecionadores já buscam primeiras figurinhas na Avenida Mato Grosso

30 abril 2026 - 16h40Taynara Menezes    atualizado em 30/04/2026 às 16h44
Capa do álbum da Copa do Mundo de 2026 Capa do álbum da Copa do Mundo de 2026   ( Divulgação / Panini)

O álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 começou a ser vendido nesta quinta-feira (30) em todo o Brasil, marcando o início de uma das tradições mais aguardadas pelos fãs de futebol. Em Campo Grande, a movimentação já é intensa em bancas de revistas, especialmente na Avenida Mato Grosso, onde torcedores se reúnem para garantir os primeiros pacotes.

Os preços variam entre R$ 24,90, para a versão simples, e até R$ 79,90 nas edições especiais com capa dura, que devem chegar às prateleiras a partir do dia 18 de maio. Assim como em edições anteriores, a expectativa é de alta procura nos primeiros dias de venda.

Na Banca Modular, na Capital, Daniel Magalhães já sentiu diferença no movimento pela manhã de hoje e conta que a procura começou em janeiro. "Copa do Mundo é sempre um ponto fora da curva. Então desde janeiro tem gente perguntando. Em dezembro tinha gente passando perguntando quando ia chegar, a gente não sabia ainda", relembra. 

Além da coleção em si, o lançamento do álbum impulsiona a formação de grupos de troca e encontros entre colecionadores, a Banca de Daniel, por exemplo, é referência na cidade como ponto de troca e compras há quase 30 anos. 

"Nos tornamos um ponto tradicional de figurinhas e o pessoal troca figurinha aqui o ano inteiro de outros álbuns. A edição de 2026 ganha ainda mais destaque por acompanhar um Mundial histórico, que será disputado em três países", conclui.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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