Jogo entre Recoleta e Santos, na fronteira com MS, tem ingressos esgotados

Estão esgotados os ingressos para o duelo entre Recoleta e Santos, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, dia 5, no Estadio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

A informação foi confirmada pelo próprio clube através de comunicado nas redes sociais. "Informamos que a venda dos ingressos para o jogo entre Recoleta e Santos está totalmente esgotada".

A venda de ingressos havia começado na última segunda-feira, dia 27 e três dias depois, já se encerraram por completo.

O estádio fica próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai, a cerca de 2 km de Ponta Porã.

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