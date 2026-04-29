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Circuito Cidade Morena acontece em 10 de maio em Campo Grande com R$ 24 mil em premiação

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de maio

29 abril 2026 - 11h36Vinícius Santos
Divulgação / AssessoriaDivulgação / Assessoria  

A segunda etapa do Circuito Cidade Morena será realizada no dia 10 de maio, em Campo Grande, e promete movimentar o cenário esportivo da Capital com uma proposta de corrida descentralizada e premiação total de R$ 24 mil em dinheiro.

O evento, organizado pela empresa 93 Promoções, de São Paulo, aposta em novos percursos fora do eixo tradicional da Avenida Afonso Pena. Nesta etapa, o trajeto será na região sul da cidade, com destaque para o bairro Moreninhas, ampliando o mapa esportivo da Capital.

Além da premiação principal, os vencedores por categoria também receberão cerca de R$ 10 mil em inscrições, totalizando aproximadamente R$ 35 mil em benefícios.

O circuito integra um projeto com quatro etapas ao longo do ano e busca unir esporte, lazer e experiência para diferentes perfis de participantes, com provas de 21 km (meia maratona), 10 km, 5 km e caminhada de 5 km.

A estrutura do evento contará com arena de apoio, food trucks, espaço kids e ações de parceiros, voltadas também para o público familiar. Ao final do circuito, os atletas com melhor desempenho nas categorias gerais ganharão uma viagem com todas as despesas pagas para disputar a Corrida de São Silvestre, em São Paulo.

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de maio e podem ser feitas pelo site: https://www.kmaisclube.com.br/eventos/2-etapa-do-circuito-de-corrida-cidade-morena/hwVz6FRhW6DMAYXxU3SO

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