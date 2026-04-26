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Ivinhema e Operário fazem duelo decisivo pela Série D neste domingo

Times sul-mato-grossenses se enfrentam às 17h, no Saraivão, pressionados por vitória

26 abril 2026 - 10h12Taynara Menezes

Ivinhema FC e Operário FC se enfrentam neste domingo (26), às 17h, no Estádio Saraivão, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que entram em campo pressionadas, já que apenas a vitória interessa para seguir na briga por uma vaga na próxima fase.

O Ivinhema tenta aproveitar os resultados da rodada para subir na tabela. Com seis pontos, o Azulão do Vale ocupa a terceira posição e pode assumir ao menos a vice-liderança em caso de triunfo.

Já o Operário vive situação mais delicada. Com três pontos, o Galo aparece fora da zona de classificação e precisa vencer fora de casa para retornar ao G4 e aliviar a pressão.

Na rodada deste sábado (25), dois resultados impactaram diretamente a disputa no Grupo A11: o CRAC-GO venceu o Abecat Ouvidorense-GO por 2 a 0, enquanto o Uberlândia-MG superou o Betim-MG pelo mesmo placar.

Com isso, o Uberlândia lidera com nove pontos, seguido pelo Betim, com sete. Ivinhema tem seis, o CRAC soma quatro, o Operário aparece com três e o Abecat é o último, com um ponto.

A arbitragem da partida será de Tarcísio Nascimento Matos (TO), auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Diego dos Santos Ruberdo, ambos de Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro é Marcos Mateus Pereira.

Na única vez em que se enfrentaram na temporada, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário levou a melhor e venceu por 3 a 1, também no Saraivão.

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