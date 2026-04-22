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Faltando 50 dias para a Copa do Mundo de 2026, Fifa reabre venda de ingressos

Mais de 5 milhões de entradas já foram comercializadas; bilhetes são vendidos por ordem de chegada

22 abril 2026 - 14h49Taynara Menezes

Faltando 50 dias para o início da Copa do Mundo FIFA de 2026, a FIFA reabriu nesta quarta-feira (22) a venda de ingressos. As entradas para os 104 jogos estão disponíveis por ordem de chegada.

Segundo a entidade, mais de 5 milhões de ingressos já foram vendidos, de um total estimado em pouco mais de 6 milhões. O torneio começa em 11 de junho, com partidas nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Fifa informou que novos ingressos seguirão sendo liberados gradualmente até a final, marcada para 19 de julho, conforme disponibilidade.

A política de preços continua sendo alvo de críticas. Parlamentares norte-americanos pediram a redução dos valores, alegando que o modelo atual limita o acesso de torcedores.

Para ampliar a acessibilidade, a entidade disponibilizou uma cota limitada de ingressos a US$ 60, cerca de 10% das entradas destinadas às seleções participantes.

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