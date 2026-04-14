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Esportes

Após enfrentar o câncer e o luto, corrida vira recomeço para campo-grandense

Jaqueline Coelho Katayama conta história de superação e como o esporte entrou na vida dela; este ano ela participa da 4ª Corrida Unimed CG 

14 abril 2026 - 17h11Gabrielly Gonzalez

A dor pode paralisar, mas também pode ser o que muda a percepção de uma vida. Para a campo-grandense Jaqueline Coelho Katayama, foi na corrida que surgiu um novo sentido para a vida, após vencer um câncer de rinofaringe e, anos depois, enfrentar a perda do irmão para a doença. 

Embora já praticasse atividades físicas, a virada aconteceu após participar, pela primeira vez, da Corrida Unimed Campo Grande, em 2025. Na ocasião, seu sobrinho Pedro, filho do irmão, participou do evento por meio do projeto Pernas Solidárias. Mesmo acompanhando da plateia, Jaqueline descreve o momento como decisivo.

“Aquele dia foi muito emocionante, foi a virada de chave. A vibração das pessoas, ver o Pedro ali, todo feliz… eu pensei: é isso que vou fazer a partir de agora. Vou correr por mim, pelo meu sobrinho, pelo meu irmão. Foi o dia mais especial da minha vida”, relembra, muito emocionada.

Depois desse dia, ela passou a enxergar na corrida uma forma de manter viva a memória do irmão, um entusiasta do esporte. Hoje, aos 40 anos, a corrida faz parte da sua rotina diária. “É o meu momento, meu tempo de falar com Deus, com meu irmão. É um tempo que não abro mão”, comenta.

Mais do que um esporte, ela diz ter encontrado equilíbrio, propósito e uma nova forma de viver e cuidar da saúde física, mental e emocional. De quebra, conseguiu levar a família com ela: o esposo, e a filha, de apenas 7 anos, também se tornaram fãs da corrida.

A história de Jaqueline é nos faz lembrar que nunca é tarde para começar, de que o corpo em movimento pode curar, e que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar um novo caminho.

Para relembrar onde tudo começou, neste ano ela participa, desta vez, correndo, da 4ª edição da Corrida Unimed Campo Grande. “A corrida da Unimed representa o meu recomeço, porque foi ali que eu decidi que eu precisava voltar a correr, enfrentar tudo como eu sempre enfrentei e ser um incentivo para outras pessoas”.

Serviço - 


4ª Corrida Unimed CG 

A  edição da Corrida Unimed CG deste ano será realizada no dia 23 de maio, a partir das 16 horas, na Vila Morena (altos da Av. Afonso Pena). Nesta edição, haverá percursos de 2Km (caminhada), 5Km, 10Km e 15Km. O evento promete um grande momento de integração e celebração da vida. Na categoria kids, a diversão será garantida para crianças de 5 a 12 anos, com percursos de até 500 metros, divididos por faixa etária. Nesta categoria, 100% do valor das inscrições será revertido para uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na capital.
 

Para participar da corrida, é preciso fazer inscrição no link: https://unimed.me/051/4corrida

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UNIMED Corrida - Abr26

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