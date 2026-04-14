Estabelecimentos são alvo de operação contra furto e receptação de cabos e fios em Corumbá

Estabelecimentos comerciais foram alvo de uma operação de fiscalização e combate ao furto e à receptação de cabos e fios metálicos em Corumbá, nesta terça-feira (14). A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia do município.

A operação contou com apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Coordenadoria de Fiscalização de Posturas, em uma atuação integrada de combate a crimes patrimoniais ligados à comercialização de materiais recicláveis.

Ao todo, 14 estabelecimentos foram fiscalizados. Desses, cinco apresentaram irregularidades. Em um dos locais vistoriados, foram apreendidos cerca de 500 quilos de cobre com indícios de origem ilícita, além de fios retorcidos e queimados, características associadas à tentativa de ocultar a procedência do material.

No estabelecimento, o proprietário foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Segundo informações levantadas no local, parte do material era adquirida de terceiros sem qualquer controle de origem ou registro.

A Polícia Civil destacou que o combate ao furto de cabos depende não apenas da repressão aos autores, mas também aos receptadores, que alimentam a cadeia criminosa e causam prejuízos a serviços essenciais e à segurança pública.

As ações de fiscalização devem continuar de forma permanente no município, com novas inspeções em pontos considerados suspeitos.

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