Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Interior

Estabelecimentos são alvo de operação contra furto e receptação de cabos e fios em Corumbá

Ação integrada apreendeu cobre e resultou em prisão por receptação qualificada

14 abril 2026 - 17h50Taynara Menezes
Ao todo, 14 estabelecimentos foram fiscalizados.Ao todo, 14 estabelecimentos foram fiscalizados.   (Foto: PCMS)

Estabelecimentos comerciais foram alvo de uma operação de fiscalização e combate ao furto e à receptação de cabos e fios metálicos em Corumbá, nesta terça-feira (14). A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia do município.

A operação contou com apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Coordenadoria de Fiscalização de Posturas, em uma atuação integrada de combate a crimes patrimoniais ligados à comercialização de materiais recicláveis.

Ao todo, 14 estabelecimentos foram fiscalizados. Desses, cinco apresentaram irregularidades. Em um dos locais vistoriados, foram apreendidos cerca de 500 quilos de cobre com indícios de origem ilícita, além de fios retorcidos e queimados, características associadas à tentativa de ocultar a procedência do material.

No estabelecimento, o proprietário foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Segundo informações levantadas no local, parte do material era adquirida de terceiros sem qualquer controle de origem ou registro.

A Polícia Civil destacou que o combate ao furto de cabos depende não apenas da repressão aos autores, mas também aos receptadores, que alimentam a cadeia criminosa e causam prejuízos a serviços essenciais e à segurança pública.

As ações de fiscalização devem continuar de forma permanente no município, com novas inspeções em pontos considerados suspeitos.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

A mulher quebrou parte do telhado da casa
Interior
Mulher invade residência e quebra telhado após desentendimento em Maracaju
Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com polícia em Sonora
Interior
Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com polícia em Sonora
Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.
Polícia
Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Mesmo com medida protetiva, companheiro agride mulher em aldeia indígena de Dourados
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Força Tática apreende drogas e desarticula transporte que abasteceria festa em Deodápolis
Foto: Ilustrativa / Rodrigo Clemente
Polícia
Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande
Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Delegacia Polícia Civil - Dourado - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Caso de maus-tratos contra criança termina com prisão de mãe em Dourados
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Dourados - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Chikungunya mata 6 indígenas e eleva alerta na rede de saúde pública em Dourados

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande