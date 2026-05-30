Réu que matou patrão com faca e espingarda é absolvido em Deodápolis

Em julgamento realizado na sexta-feira (29), o réu Ângelo Gabriel Pereira França, de 56 anos, foi absolvido da acusação de matar o próprio patrão, Vilson José Tondato, de 65 anos, no dia 28 de abril de 2025, no Sítio Jardim do Éden, área rural de Deodápolis.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a autoria e a materialidade do homicídio, mas acolheram a tese de legítima defesa apresentada pela defesa, resultando na absolvição do acusado.

Ângelo Gabriel respondia ao processo preso desde o dia do crime. Com a decisão do Conselho de Sentença, o juiz Vitor Dias Zampieri determinou a absolvição e a expedição imediata de alvará de soltura em favor do réu, caso ele não esteja preso por outro motivo.

CRIME CHOCOU MUNICÍPIO

Vilson José Tondato, produtor rural bastante conhecido em Deodápolis, teve a morte que gerou grande repercussão na cidade. Segundo a denúncia, o crime teria ocorrido de forma violenta, com golpes de faca na região superior do tórax e pescoço, e, na sequência, um disparo de espingarda na face da vítima, o que teria causado a morte.

Ao longo do andamento processual, a defesa de Ângelo Gabriel Pereira França já sustentava a tese de absolvição, alegando legítima defesa. A versão apresentada apontava que a vítima teria comportamento violento e histórico de problemas com o consumo de bebida alcoólica, o que, segundo a defesa, a tornaria agressiva e instável em determinadas situações.

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