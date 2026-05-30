Jovem é esfaqueado ao tentar separar briga em aldeia de Maracaju

Um jovem de 20 anos foi esfaqueado ao tentar intervir em uma confusão na Aldeia Sucuri, em Maracaju, na noite de sexta-feira (29). O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros que atendia uma ocorrência de lesão corporal provocada por arma branca na aldeia.

No local, a vítima relatou aos policiais que consumia bebidas alcoólicas com conhecidos quando ocorreu um desentendimento entre um familiar e outro indivíduo. Segundo o relato, durante a discussão, o suspeito estaria portando uma faca e avançou contra o familiar do jovem.

Ao tentar intervir para cessar a agressão, a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca na região das costas. Após o ocorrido, o jovem retornou para sua residência, onde a esposa acionou o Corpo de Bombeiros.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao Hospital Soriano Corrêa para avaliação e atendimento médico. Questionado sobre o paradeiro do autor, o jovem informou não saber onde ele se encontrava.

Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência pela Polícia Militar e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações e pelas providências cabíveis.

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