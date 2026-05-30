Menu
Menu Busca sábado, 30 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Interior

Jovem é esfaqueado ao tentar separar briga em aldeia de Maracaju

Rapaz de 20 anos foi atingido nas costas ao intervir em discussão envolvendo um familiar e outro homem

30 maio 2026 - 11h33Vinícius Santos
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Divulgação / PMMSPolícia Militar atendeu o caso - Foto: Divulgação / PMMS  

Um jovem de 20 anos foi esfaqueado ao tentar intervir em uma confusão na Aldeia Sucuri, em Maracaju, na noite de sexta-feira (29). O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros que atendia uma ocorrência de lesão corporal provocada por arma branca na aldeia.

No local, a vítima relatou aos policiais que consumia bebidas alcoólicas com conhecidos quando ocorreu um desentendimento entre um familiar e outro indivíduo. Segundo o relato, durante a discussão, o suspeito estaria portando uma faca e avançou contra o familiar do jovem.

Ao tentar intervir para cessar a agressão, a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca na região das costas. Após o ocorrido, o jovem retornou para sua residência, onde a esposa acionou o Corpo de Bombeiros.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao Hospital Soriano Corrêa para avaliação e atendimento médico. Questionado sobre o paradeiro do autor, o jovem informou não saber onde ele se encontrava.

Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência pela Polícia Militar e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações e pelas providências cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vilson Tondato -
Interior
Réu que matou patrão com faca e espingarda é absolvido em Deodápolis
Moto recuperada - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
PM recupera motocicleta furtada e devolve esperança ao proprietário em Rio Brilhante
Fórum da Comarca de Três Lagoas - Foto: José Roberto Almeida / Reprodução / Google
Interior
Integrantes do PCC vão a júri popular por 'tribunal do crime' em Três Lagoas
Coronel Rigoberto Rocha da Silva - PMMS | Foto: Vinícius Costa
Polícia
'Lideranças' de facção na Bahia: BOPE detalha perfil de mortos em confronto em Rochedo
Caso aconteceu em Ponta Porã
Interior
Mulher sofre importunação sexual com tapa nas nádegas enquanto caminhava em Ponta Porã
Durante a fiscalização, os acadêmicos não apresentaram documentos que comprovassem estágio
Interior
Polícia interdita atendimentos irregulares de fisioterapia e terapia ocupacional em Nova Andradina
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Divulgação / PMMS
Interior
PM usa spray de pimenta para separar briga entre jovem e idoso em Nova Alvorada do Sul
Lino foi morto com golpe de faca
Interior
Mulher que matou marido em Porto Murtinho é solta após polícia apontar legítima defesa
Vítima passou por atendimento médico e, em seguida, foi levada para a delegacia
Interior
Homem é esfaqueado pelo filho durante discussão em Nova Andradina

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internados
Polícia
Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário