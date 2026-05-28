VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 28, envolvendo uma caminhonete Chevrolet S-10 e uma carreta, na BR-163, entre Coxim e Pedro Gomes.

Até o momento, não há informações a respeito das vítimas, tanto da caminhonete, quanto do caminhão. O vídeo mostra os dois veículos completamente destruídos em razão do impacto.

No site oficial da Motiva Pantanal, há o registro do bloqueio da rodovia em razão do acidente. Conforme consta na nota, o tráfego foi interditado no KM-753 na pista expressa.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria da concessionária que administra a rodovia e aguarda um retorno para mais informações.

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