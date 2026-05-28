DJ transforma clássicos da música brasileira em hits eletrônicos e lança nova releitura nesta sexta

Projeto "Brasileirinhos", de Danilo Bachega, aposta na nostalgia e na música eletrônica para conectar gerações

28 maio 2026 - 15h29Taynara Menezes
A releitura de "Senhorita" será lançada amanhãA releitura de "Senhorita" será lançada amanhã   (Foto: Divulgação)

Apostando na memória afetiva, o DJ, produtor e empresário sul-mato-grossense Danilo Bachega idealizou o projeto “Brasileirinhos”, iniciativa que transforma clássicos da música brasileira em versões eletrônicas sofisticadas, mantendo a essência das composições originais.

Com releituras de sucessos como “Asa Branca”, “Esperando na Janela” e músicas consagradas por artistas como Lulu Santos, Titãs, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Cogumelo Plutão, o projeto vem conquistando público justamente por unir nostalgia e modernidade.

E nesta sexta-feira, o “Brasileirinhos” ganha mais um capítulo. Será lançada oficialmente a releitura de “Senhorita”, clássico eternizado por Zé Geraldo, agora em uma versão eletrônica com os vocais do cantor campo-grandense Guga Borba.

A proposta do projeto nasceu da ideia de conectar gerações através da música, levando letras e melodias marcantes da MPB para uma nova linguagem sonora, voltada às pistas de dança e ao público contemporâneo.

“O projeto nasceu para conectar gerações. A gente traz músicas que fazem parte da memória das pessoas para dentro da música eletrônica, mas sem perder a essência e o respeito pelas obras originais”, explica Danilo Bachega.

Segundo o produtor, todas as releituras são realizadas de forma oficial, com autorização de autores, editoras e gravadoras.

Na nova versão de “Senhorita”, o groove eletrônico se mistura à interpretação sensível de Guga Borba, criando uma atmosfera moderna e ao mesmo tempo carregada de afeto e reconhecimento. A faixa chega acompanhada de material audiovisual promocional e reforça a identidade elegante que o projeto vem construindo.

Com oito lançamentos já realizados, o “Brasileirinhos” começa a se consolidar como um movimento artístico que valoriza a música brasileira dentro da cena eletrônica, apostando em autenticidade, identidade cultural e emoção.

O novo trabalho do artista de "Senhorita" será lançado amanhã (29), mas as demais releituras podem ser conferidas atráves do link

