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Parceria entre JD1 Notícias e Mídia Ciência estreia com vídeos informativos

Conteúdos em vídeo vão aproximar o público de temas científicos de forma leve e dinâmica

21 maio 2026 - 16h22Vinicius Costa
Episódios contam histórias sobre diversas vias da cidadeEpisódios contam histórias sobre diversas vias da cidade   (Divulgação/Midia Ciência)

O JD1 Notícias inicia, neste mês, uma parceria com o projeto Mídia Ciência, realizado pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e Fundect-MS (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), para levar informação científica de forma acessível, dinâmica e conectada ao dia a dia da população. 

A proposta é aproximar o público de temas relevantes da ciência por meio de conteúdos produzidos especialmente para as redes sociais.

O objetivo é transformar conhecimento em informação clara, confiável e de fácil compreensão. O primeiro vídeo da parceria será divulgado neste domingo, 24 de maio.

Os conteúdos são produzidos pelo @midiaciencia, realizado pela UEMS e Fundect, divulgados em parceria com o JD1 Notícias.

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