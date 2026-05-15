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Virginia anuncia término com Vini Jr. a três dias da convocação

A influenciadora afirmou que ambos optaram por seguir caminhos diferentes

15 maio 2026 - 08h22Sarah Chaves
Vírginia Fonseca e Vínicius JúniorVírginia Fonseca e Vínicius Júnior   (Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, confirmou nesta sexta-feira (15) o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, de 25 anos, a três dias da convocação da Seleção Brasileira, que ocorre na segunda-feira (18).

Por meio das redes sociais, a empresária publicou uma foto ao lado do atleta e falou sobre o encerramento do namoro, que durou cerca de sete meses. No texto, Virginia destacou que sempre escolheu "viver intensamente e de forma verdadeira, sem medo ou limitações".

Ela também comentou que aprendeu, ao longo da vida, a não abrir mão daquilo que considera essencial. Segundo ela, quando algo deixa de fazer sentido, prefere encerrar a história com maturidade e carinho, em vez de insistir apenas por insistir.

Ela ainda pediu compreensão do público e disse esperar que esse capítulo seja encerrado na vida dos dois.


 

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