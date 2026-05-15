Funcionários do aeroporto de Corumbá facilitavam envio de drogas para SP

Funcionário do aeroporto de Corumbá é alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira, dia 15, onde ele teria participação direta no envio de drogas para São Paulo.

Os entorpecentes saíam da Bolívia, passavam pelo aeroporto sul-mato-grossense e seguia para Viracopos, em Campinas, em São Paulo. A Operação Íkaros cumpre três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em Corumbá, além de um mandado de prisão preventiva em Campinas.

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante na posse de quatro armas de fogo. Celulares e um veículo foram apreendidos.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em 2024, a partir da prisão em flagrante de um casal em São Paulo/SP. Na ocasião, foram apreendidos 100 kg de entorpecentes provenientes da Bolívia.

A instituição identificou que o funcionário do aeroporto de Corumbá facilitava o transporte de drogas e atuavam diretamente para que o entorpecente fosse escoado até o aeroporto de Viracopos.

Ainda conforme a PF, os celulares apreendidos nesta sexta-feira serão periciados visando robustecer a investigação em curso e localizar demais indivíduos envolvidos.

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