Menu
Menu Busca quinta, 14 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Polícia

Operação termina com 67 cabeças de gado recuperadas e dois presos em MS

Animais furtados foram encontrados em propriedades rurais com sinais de adulteração nas marcas em Maracaju e assentamento da região

14 maio 2026 - 18h12Taynara Menezes
DeleagroDeleagro   (Foto: Divulgação)

Uma operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato terminou com a recuperação de 67 cabeças de gado furtadas e a prisão de dois homens em Mato Grosso do Sul.

A ação começou após informações repassadas pela Polícia Militar sobre animais furtados de uma propriedade rural na região de Maracaju. Durante os trabalhos, os policiais localizaram 37 cabeças de gado avaliadas em cerca de R$ 301 mil.

Na sequência das investigações, os agentes identificaram que parte dos animais havia sido repassada para outro homem, morador de um lote no Assentamento Marcos Freire. No local, foram encontradas mais 30 cabeças de gado.

Segundo a polícia, os animais apresentavam sinais de adulteração nas marcas, com alterações feitas sobre a identificação original da propriedade de origem, em uma tentativa de dificultar o reconhecimento do rebanho.

Os dois envolvidos foram levados para a delegacia. Conforme a investigação, a negociação do gado teria ocorrido por um valor muito abaixo do mercado, o que levantou suspeitas sobre a origem dos animais.

A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de furto e comercialização irregular de gado na região rural do Estado.

 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Polícia
Tentativa de homicídio a facadas na Capital termina em 1 ano de prisão em regime aberto
PM esteve na unidade de saúde durante atendimento do jovem
Polícia
Jovem é ferido a tiros ao ser chamado no portão de casa em Três Lagoas
Os policiais realizavam operações de rotina quando abordaram um Jeep Commander
Polícia
PRF apreende mais de 1,6 mil medicamentos emagrecedores em rodovia de MS
Decon atuou na fiscalização
Polícia
Clínica alvo de fiscalização seguirá atendendo normalmente na Capital
Homem que tentou matar ex-companheira com canivete em Selvíria é preso no Ceará
Polícia
Homem que tentou matar ex-companheira com canivete em Selvíria é preso no Ceará
Prisão foi feita pela PF e pela PM em Corumbá
Polícia
Investigado por estupro é preso com material de pornografia infantil em MS
Prisão foi realizada em Campo Grande
Polícia
Pedreiro condenado a 9 anos por estupro é preso em Campo Grande
Carreta caiu na ribanceira
Polícia
Motorista fica gravamente ferido após carreta cair em ribanceira na BR-060, em MS
Homem é preso após invadir casa e furtar R$ 450 em Porto Murtinho
Polícia
Homem é preso após invadir casa e furtar R$ 450 em Porto Murtinho
Autoridades no local para apurar os fatos
Polícia
Mulher é encontrada morta em Dourados e polícia investiga possível assassinato

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026