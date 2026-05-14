Operação termina com 67 cabeças de gado recuperadas e dois presos em MS

Uma operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato terminou com a recuperação de 67 cabeças de gado furtadas e a prisão de dois homens em Mato Grosso do Sul.

A ação começou após informações repassadas pela Polícia Militar sobre animais furtados de uma propriedade rural na região de Maracaju. Durante os trabalhos, os policiais localizaram 37 cabeças de gado avaliadas em cerca de R$ 301 mil.

Na sequência das investigações, os agentes identificaram que parte dos animais havia sido repassada para outro homem, morador de um lote no Assentamento Marcos Freire. No local, foram encontradas mais 30 cabeças de gado.

Segundo a polícia, os animais apresentavam sinais de adulteração nas marcas, com alterações feitas sobre a identificação original da propriedade de origem, em uma tentativa de dificultar o reconhecimento do rebanho.

Os dois envolvidos foram levados para a delegacia. Conforme a investigação, a negociação do gado teria ocorrido por um valor muito abaixo do mercado, o que levantou suspeitas sobre a origem dos animais.

A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de furto e comercialização irregular de gado na região rural do Estado.

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