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Mulher é encontrada morta em Dourados e polícia investiga possível assassinato

Lesões no rosto e indícios de alteração da cena levantaram suspeitas da perícia

14 maio 2026 - 12h55Vinicius Costa    atualizado em 14/05/2026 às 12h57
Autoridades no local para apurar os fatosAutoridades no local para apurar os fatos   (Dourados News)

Maria de Lurdes Pereira Lopes Agueiro, de 56 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta quinta-feira, dia 14, no distrito de Panambi, em Dourados, e ela tinha sinais de agressão pelo corpo, como boca e olhos.

O caso, inicialmente tratado como morte natural, passou a ganhar contornos de eventual feminicídio ou homicídio, mas que será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Científica é quem levantou a hipótese de que ela possa ter sido assassinada em um cômodo e arrastada para o quarto, onde foi encontrada.

Segundo o site Dourados News, uma pessoa foi detida. Maria morava com o marido, que é alcoólatra, além do filho com transtornos mentais.

Ainda conforme o site, a mulher enfrentava problemas de saúde, hipótese que levou à suspeita inicial de morte natural. Porém, durante os trabalhos periciais, porém, foram constatadas lesões na região da boca e dos olhos da vítima, o que mudou a dinâmica de apuração.

A Polícia Civil e a perícia científica realizaram levantamentos no imóvel ao longo da manhã para esclarecer as circunstâncias do caso. 

A polícia trabalha com a possibilidade de homicídio, mas aguarda a conclusão das investigações e dos laudos periciais.

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