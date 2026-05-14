Mulher é encontrada morta em Dourados e polícia investiga possível assassinato

Maria de Lurdes Pereira Lopes Agueiro, de 56 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta quinta-feira, dia 14, no distrito de Panambi, em Dourados, e ela tinha sinais de agressão pelo corpo, como boca e olhos.

O caso, inicialmente tratado como morte natural, passou a ganhar contornos de eventual feminicídio ou homicídio, mas que será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Científica é quem levantou a hipótese de que ela possa ter sido assassinada em um cômodo e arrastada para o quarto, onde foi encontrada.

Segundo o site Dourados News, uma pessoa foi detida. Maria morava com o marido, que é alcoólatra, além do filho com transtornos mentais.

Ainda conforme o site, a mulher enfrentava problemas de saúde, hipótese que levou à suspeita inicial de morte natural. Porém, durante os trabalhos periciais, porém, foram constatadas lesões na região da boca e dos olhos da vítima, o que mudou a dinâmica de apuração.

A Polícia Civil e a perícia científica realizaram levantamentos no imóvel ao longo da manhã para esclarecer as circunstâncias do caso.

A polícia trabalha com a possibilidade de homicídio, mas aguarda a conclusão das investigações e dos laudos periciais.

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