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Jovem fica gravemente ferido após colisão entre moto e Peugeot na BR-163, em MS

Motociclista apresentou um traumatismo cranioncefálico e um corte profundo no pescoço

14 maio 2026 - 10h55Vinicius Costa
Motocicleta ficou bastante destruída no acidenteMotocicleta ficou bastante destruída no acidente   (Corpo de Bombeiros via Idest)

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma motocicleta na madrugada desta quinta-feira, dia 14, na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

O motociclista, de 18 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e um corte profundo no pescoço. O passageiro da moto também ficou ferido e apresentava dores abdominais, com suspeita de hemorragia interna.

Segundo o site Idest, a condutora do Peugeot vermelho relatava dores nas costas e também precisou ser levada para atendimento médico. Segundo os bombeiros, ela já estava dentro de outro veículo quando as equipes chegaram ao local do acidente.

A motocicleta, possivelmente uma Honda Titan Fan 125, ficou destruída com o impacto, enquanto o carro teve danos na lateral traseira. As identidades das vítimas não haviam sido confirmadas até o fechamento da ocorrência.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Conforme avaliação preliminar dos socorristas, há suspeita de que o Peugeot tenha invadido a pista contrária

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