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Criança levada da casa da avó é encontrada pela PM em Naviraí

Menor havia sido retirada da casa da avó, que detém a guarda legal.

14 maio 2026 - 10h23Vinicius Costa
PM encontrou a criançaPM encontrou a criança   (Divulgação/PMMS)

Criança, que não teve a idade revelada, que havia sido retirada da casa da avó, que possuía guarda definitiva, em Itaquiraí, foi localizada pela Polícia Militar durante a operação Caminhos Seguros, em Naviraí.

A mãe da criança teria levado a menor da residência da avó no dia 18 de abril e desde então, a menor não havia sido localizada. Após diligências e levantamentos da equipe de Rádio Patrulha, os policiais encontraram a menor em uma residência no bairro Cidade Jardim III.

Conforme a PM, a criança estava em segurança no momento da abordagem, segundo informado pelo site Portal Conesul.

As partes envolvidas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência e prestou apoio durante o atendimento.

O caso foi registrado como subtração de incapaz. Após os trâmites legais, a criança deverá ser devolvida à avó, responsável legal pela guarda.

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