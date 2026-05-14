Creche denunciada por policial está em situação irregular, diz prefeitura

A creche denunciada por uma policial civil, localizada na rua Anita Garibaldi, no bairro Coronel Antonino, está com situações inadequadas e irregularidades relacionadas ao funcionamento.
Quem informou a situação foi a Prefeitura de Campo Grande, que respondeu os questionamentos do JD1 Notícias acerca da possível inexistência de alvará de funcionamento, conforme apontava a denúncia.
Em nota, a prefeitura informou que equipe da Semed (Secretaria Municipal de Educação) realizou uma averiguação no local por meio de equipe técnica competente, onde foi constatada "situações inadequadas e irregularidades relacionadas ao funcionamento do espaço utilizado para atendimento de crianças".
Ainda conforme a resposta enviada para a reportagem, a Semed realizou os devidos encaminhamentos, com resposta formal à Ouvidoria acerca da denúncia e encaminhamento do caso ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Denúncia registrada - Conforme a denúncia da policial civil, de 46 anos, o local estaria atendendo cerca de 20 crianças sem estrutura adequada e sem alvará de funcionamento.
Conforme informações do boletim de ocorrência, as crianças, entre 0 a 10 anos, permanecem em área improvisada, incluindo uma varanda nos fundos do imóvel. As atividades não seriam supervisionadas de forma contínua, com momentos em que as crianças ficam sozinhas enquanto a responsável realiza tarefas domésticas dentro da residência.
Moradores relatam ainda que o funcionamento do local tem provocado forte incômodo na vizinhança devido ao barulho constante, com gritos e choros ao longo do dia.
A policial civil, por exemplo, relatou na delegacia as dificuldades para descansar após plantões noturnos, enquanto outros vizinhos afirmam que crianças teriam arremessado objetos para imóveis vizinhos.
O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio e exercer profissão ou atividade econômica sem preencher as condições do seu exercício.Reportar Erro