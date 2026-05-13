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PM apreende quase 700 pacotes de cigarros contrabandeados após perseguição em Deodápolis

Polícia estima prejuízo de R$ 57 mil ao crime organizado

13 maio 2026 - 13h12Vinicius Costa
Apreensão resultou em um prejuízo de quase R$ 50 mil para o crime organizadoApreensão resultou em um prejuízo de quase R$ 50 mil para o crime organizado   (Divulgação/PM)

A Polícia Militar apreendeu 699 pacotes de cigarros contrabandeados após perseguição a um veículo durante fiscalização, na tarde desta terça-feira (12), em Deodápolis. O motorista fugiu e ainda não foi localizado.

Segundo a PM, o condutor desobedeceu a ordem de parada em um bloqueio montado na saída do município, no sentido a Ivinhema, e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia.

Durante o acompanhamento tático, o suspeito realizou manobras perigosas e colocou em risco motoristas e trabalhadores que atuavam às margens da pista. Ao entrar em uma estrada vicinal próxima a um canavial, ele perdeu o controle do veículo, abandonou o carro e fugiu a pé.

No interior do automóvel, os policiais encontraram 399 pacotes de cigarros da marca EIGHT e 300 da marca FOX, todos de origem estrangeira. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 57,1 mil.

O veículo e a carga apreendida foram encaminhados ao 2º Pelotão da Polícia Militar de Deodápolis para os procedimentos legais. O caso será investigado.

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