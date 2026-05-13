Frio dá trégua e temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul

Após registrar temperaturas de até 1,7°C na última semana, Mato Grosso do Sul começa a ter madrugadas menos frias. Dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) mostram que, nesta quarta-feira (13), a menor temperatura do Estado foi de 5,7°C, em Iguatemi.

Na sequência aparecem Amambai, com 5,8°C, e os municípios de Caracol e Santa Rita do Pardo, ambos com 8,8°C. Já em Campo Grande, os termômetros marcaram mínima de 12,5°C durante a madrugada.

Segundo o Cemtec, os dados indicam uma elevação gradual das temperaturas em relação aos últimos dias, quando uma massa de ar frio derrubou os termômetros em várias regiões do Estado. Em algumas cidades, as mínimas chegaram próximas de 1°C.

Também registraram temperaturas mais amenas nesta quarta-feira Três Lagoas (13,1°C), Paranaíba (13,3°C), Coxim (14°C) e Corumbá, na região do Paiaguás, com 15,8°C.

A tendência, conforme o monitoramento meteorológico, é de continuidade do aquecimento gradual nos próximos dias, principalmente durante as tardes, com redução da intensidade do frio nas madrugadas.



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