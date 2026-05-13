Com 15 senhas diárias, Subea segue com atendimento gratuito na Praça do Papa até sexta-feira

Com atendimento por ordem de chegada e distribuição de 15 senhas diárias para castração, além de outras 15 para consultas e procedimentos básicos, o consultório móvel da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) segue funcionando até sexta-feira (15), na Praça do Papa, em Campo Grande.

A estrutura está instalada na Avenida dos Crisântemos, s/n, na região da Vila Sobrinho, com funcionamento das 8h às 13h. A ação da Prefeitura disponibiliza gratuitamente serviços de consulta clínica, vacinação antirrábica, vermifugação e castração para cães e gatos.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados veterinários essenciais, principalmente em regiões com maior demanda, além de contribuir para a prevenção de doenças, controle populacional de animais e promoção do bem-estar animal.

A campanha também reforça a importância da guarda responsável e dos cuidados contínuos com os pets. Para receber atendimento, os tutores devem apresentar Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e impresso, documento oficial com foto e comprovante de residência.

A expectativa é atender dezenas de famílias ao longo da semana, aproximando os serviços públicos da população e ampliando a cobertura de atendimento veterinário gratuito na Capital.

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