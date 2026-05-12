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Em disputa acirrada, Juliano vence eleição da Fecomércio

O novo presidente teve 8 votos e ficará à frente da Federação até 2030

12 maio 2026 - 12h08Gabrielly Gonzalez    atualizado em 12/05/2026 às 16h36
Eleição aconteceu nesta terça-feira Eleição aconteceu nesta terça-feira   (Divulgação )

Juliano Wertheimer acaba de ser eleito para assumir o comando da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul). A Federação era presidida até o momento por Edison Ferreira de Araújo, que perdeu a eleição de hoje (12) por 8x7. 

A informação foi confirmada com exclusividade para o JD1. 

O Sistema Fecomércio MS engloba Sesc e Senac, focando no desenvolvimento econômico e social do estado.

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