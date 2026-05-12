Em disputa acirrada, Juliano vence eleição da Fecomércio

Juliano Wertheimer acaba de ser eleito para assumir o comando da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul). A Federação era presidida até o momento por Edison Ferreira de Araújo, que perdeu a eleição de hoje (12) por 8x7.
A informação foi confirmada com exclusividade para o JD1.
O Sistema Fecomércio MS engloba Sesc e Senac, focando no desenvolvimento econômico e social do estado.Reportar Erro
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