Em disputa acirrada, Juliano vence eleição da Fecomércio

Juliano Wertheimer acaba de ser eleito para assumir o comando da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul). A Federação era presidida até o momento por Edison Ferreira de Araújo, que perdeu a eleição de hoje (12) por 8x7.

A informação foi confirmada com exclusividade para o JD1.

O Sistema Fecomércio MS engloba Sesc e Senac, focando no desenvolvimento econômico e social do estado.

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