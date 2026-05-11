Praça do Papa recebe consultório móvel da Subea com atendimentos gratuitos para cães e gatos

Moradores da região da Vila Sobrinho já podem levar cães e gatos para atendimento veterinário gratuito a partir desta segunda-feira (11), com a chegada do consultório móvel da Superintendência de Bem-Estar Animal à Praça do Papa.

A estrutura montada no local funciona das 8h às 13h e seguirá com atendimentos até quinta-feira (15), oferecendo serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar animal.

Promovida pela Prefeitura de Campo Grande, a ação disponibiliza diariamente 15 senhas para castração e outras 15 para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação. O atendimento é realizado por ordem de chegada.

Para acessar os serviços, os tutores devem apresentar CadÚnico atualizado e impresso, documento oficial com foto e comprovante de residência.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos cuidados básicos com cães e gatos, além de fortalecer ações de saúde pública, controle populacional e prevenção de doenças na Capital.

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